Оккупанты продают на барахолках дроны, закупленные для них сторонниками Кремля — видео 8 июля, 11:52 Оккупант попытался стереть надпись о происхождении дрона, однако у него это не получилось (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Российских военных уличили в торговле оборудованием, закупленным в качестве помощи от сторонников кремлевского режима.

Об этом рассказали в InformNapalm, обнародовав видео с одним из таких случаев.

Боевикам террористической организации «ДНР» доставили разведывательный беспилотник Mavic, на коробке которого была надпись «Боевой Жорик. От подписчиков».

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Впрочем, послужить на благо так называемого «русского мира» ему было не суждено, поскольку спустя некоторое время данный дрон появился на одной из барахолок в российской соцсети ВКонтакте.

При этом, чтобы скрыть его происхождение, предприимчивый оккупант решил стереть с коробки текст о происхождении беспилотника, однако сделал это кое-как и его контуры остались вполне узнаваемыми.

«Срочно продам квадрокоптер… Новый, в упаковке, только один полет в общей сложности 10 минут… Продажа с рук. Донецк», — говорится в объявлении.

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