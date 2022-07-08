Оккупанты продают на барахолках дроны, закупленные для них сторонниками Кремля — видео

8 июля, 11:52
Оккупант попытался стереть надпись о происхождении дрона, однако у него это не получилось (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Оккупант попытался стереть надпись о происхождении дрона, однако у него это не получилось (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Российских военных уличили в торговле оборудованием, закупленным в качестве помощи от сторонников кремлевского режима.

Об этом рассказали в InformNapalm, обнародовав видео с одним из таких случаев.

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Боевикам террористической организации «ДНР» доставили разведывательный беспилотник Mavic, на коробке которого была надпись «Боевой Жорик. От подписчиков».

Видео дня

Впрочем, послужить на благо так называемого «русского мира» ему было не суждено, поскольку спустя некоторое время данный дрон появился на одной из барахолок в российской соцсети ВКонтакте.

При этом, чтобы скрыть его происхождение, предприимчивый оккупант решил стереть с коробки текст о происхождении беспилотника, однако сделал это кое-как и его контуры остались вполне узнаваемыми.

«Срочно продам квадрокоптер… Новый, в упаковке, только один полет в общей сложности 10 минут… Продажа с рук. Донецк», — говорится в объявлении.

https://www.youtube.com/watch?v=ylrtmmc1S7c
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Квадрокоптер Война России против Украины

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