После удара ВСУ оккупанты бросились спасаться бегством, бросив уцелевшую технику — видео

11 апреля, 11:25
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ уничтожили минометную батарею оккупантов (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

ВСУ уничтожили минометную батарею оккупантов (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Поддержи НВ

Украинские военные заставили российских оккупантов спасаться бегством, бросив остатки своей техники.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, удар по позициям ВС РФ был нанесен бойцами 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Видео дня

На обнародованном видео запечатлено, как после уничтожения скрытой среди деревьев минометной батареи из зарослей появляются около десятка оккупантов, которые бросаются бежать, оставив свои грузовики.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/3165255607024759/
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X