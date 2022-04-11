После удара ВСУ оккупанты бросились спасаться бегством, бросив уцелевшую технику — видео 11 апреля, 11:25 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожили минометную батарею оккупантов (Фото:Скриншот видео AFU StratCom)

Украинские военные заставили российских оккупантов спасаться бегством, бросив остатки своей техники.

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Как рассказали в управлении стратегических коммуникаций ВСУ, удар по позициям ВС РФ был нанесен бойцами 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Видео дня

На обнародованном видео запечатлено, как после уничтожения скрытой среди деревьев минометной батареи из зарослей появляются около десятка оккупантов, которые бросаются бежать, оставив свои грузовики.

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