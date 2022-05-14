Оккупанты снова обстреляли Кременчугскую ТЭЦ — председатель ОВА 14 мая, 05:11 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты нанесли ракетные удары по ТЭЦ в Кременчуге (иллюстративное фото) (Фото:kremenchug.ua)

Оккупанты хотят, чтобы 180 тысяч жителей Кременчуга остались зимой без тепла. Они снова нанесли удары высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ.

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Об этом заявил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, пишет Укринформ.



«Пострадавших нет, но вред причинен существенным. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. российские оккупанты, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой», — сказал Лунин.

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Он отметил, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в НПЗ, одна — в ТЭЦ. Глава ОВА подчеркнул, что это высокоточные ракеты, они целили именно туда, куда ударили.

По словам Лунина, инфраструктура Полтавщины несильно по сравнению с другими регионами пострадала с начала полномасштабного российского вторжения.

Российские оккупанты 12 мая снова ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области.

24 апреля девять российских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и Кременчугскому НПЗ. В результате один человек погиб.

2 апреля в 6 утра три российских самолета атаковали промышленные объекты в городе Кременчуг. В результате инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода была уничтожена. Он остановился. Это, а также уничтожение оккупантами около 15, нефтебаз привело к дефициту топлива на АЗС.

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