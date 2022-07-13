Бегут с войны. В Запорожской области дезертировали 60 российских военных

13 июля, 10:17
Российские военные бегут из своих подразделений в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские военные бегут из своих подразделений в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По информации украинской разведки, подразделения ФСБ РФ разыскивают дезертиров из состава оккупационных войск на захваченной территории Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

«В войсках оккупантов количество таких лиц, которые покинули свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и составляет около 60 человек», — говорится в сообщении.

Видео дня

Дезертиры прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любой способ покинуть территорию Украины.

https://www.youtube.com/embed/FaM-M2IRsR0

Ранее в Генштабе сообщили, что в российской армии участились случаи пьянства и дезертирства.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Дезертиры Дезертирство Война России против Украины

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