Бегут с войны. В Запорожской области дезертировали 60 российских военных 13 июля, 10:17 Российские военные бегут из своих подразделений в Запорожской области (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По информации украинской разведки, подразделения ФСБ РФ разыскивают дезертиров из состава оккупационных войск на захваченной территории Запорожской области.



Об этом сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

«В войсках оккупантов количество таких лиц, которые покинули свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных Сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и составляет около 60 человек», — говорится в сообщении.

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Дезертиры прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любой способ покинуть территорию Украины.

Ранее в Генштабе сообщили, что в российской армии участились случаи пьянства и дезертирства.

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