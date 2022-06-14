Россияне разобрали свою технику, чтобы избежать отправки на фронт, а заодно и подзаработать — ГУР 14 июня, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Командир зенитно-ракетной батареи пытался сдать детали со своей техники на металлолом (Фото:ГУР)

Российские захватчики продолжают придумывать различные хитрости, чтобы не участвовать в боевых действиях против украинских военных.

Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, командир одной из батарей 933-го зенитно-ракетного полка ВС РФ решил разобрать свою технику, сделав ее небоеспособной, а заодно и заработать на ней денег.

Видео дня

Для этого он вместе с сообщниками сняли с боевых машин Тор-М2У блоки управления, и попытался сдать их в пункт приема драгоценных металлов.

«Однако россиян, как всегда, подвела жадность. Они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о „бизнесменах“ в так называемом „МГБ ДНР“. Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты-бизнесмены продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой», — рассказали в ГУР.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.