Россияне разобрали свою технику, чтобы избежать отправки на фронт, а заодно и подзаработать — ГУР

14 июня, 14:22
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Командир зенитно-ракетной батареи пытался сдать детали со своей техники на металлолом (Фото:ГУР)

Командир зенитно-ракетной батареи пытался сдать детали со своей техники на металлолом (Фото:ГУР)

Российские захватчики продолжают придумывать различные хитрости, чтобы не участвовать в боевых действиях против украинских военных.

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Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны, командир одной из батарей 933-го зенитно-ракетного полка ВС РФ решил разобрать свою технику, сделав ее небоеспособной, а заодно и заработать на ней денег.

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Для этого он вместе с сообщниками сняли с боевых машин Тор-М2У блоки управления, и попытался сдать их в пункт приема драгоценных металлов.

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«Однако россиян, как всегда, подвела жадность. Они назвали слишком высокую цену и вступили в конфликт с приемщицей, которая тут же сообщила о „бизнесменах“ в так называемом „МГБ ДНР“. Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты-бизнесмены продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой», — рассказали в ГУР.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные ГУР Война России против Украины

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