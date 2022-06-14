Свидетели преступлений РФ. Российские военные расстреляли четырех безоружных мужчин 14 июня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

28 февраля в центре села Левковичи Черниговской области российские военные расстреляли четырех безоружных мужчин. Некоторых из них перед убийством пытали.



Утром, 1 марта, родные умерших узнали, что произошло и смогли унести тела. Оккупанты еще долго не разрешали похоронить мужчин. Тела пришлось закапывать на огороде за домом.

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В сюжете НВ жена одного из убитых Анна рассказала о страшных событиях, происходивших в начале весны в селе Левковичи, о том, как нашла тело мужа и хоронила его.



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