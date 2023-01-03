«Мы не будем эту позицию удерживать». Оккупанты обсуждают слухи о мобилизации и свои провалы на фронте — перехват

3 января, 20:29
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Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Форма ликвидированных российских оккупантов (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Российские оккупанты обсуждают свои провалы в ходе полномасштабной войны против Украины и информацию о подготовке к новой мобилизации на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает Главное управления разведки Минобороны во вторник, 3 января, со ссылкой на перехваченный разговор.

На записи разговора, опубликованной ГУР в Facebook, российский оккупант жалуется другу, что российских военных через неделю после ранения отправляют обратно на передовую. Они также обсуждают вражеского генерала, который ожидал, что на позициях на передовой будут контрактники, а не мобилизованные.

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«Здесь должна такая х***я стоять… и фотоловушки, и ПВО, и вся х***я у нас должна быть. А у нас, кроме лопаты, ничего нет», — говорит один оккупант.

Россияне также возмущаются, что во взводе из восьми человек, который стоит ближе всего к украинским позициям, нет снайперов, подготовлена только одна рота из 30 человек, а остальные пьянствуют, и что оккупантам нечем удерживать позиции: «Мы не будем эту позицию удерживать. — Ну понятно, а каким ***ом ее удерживать?.. Братан, даже не вздумайте на штурм идти, на*** это надо?».

«Слухи идут, причем из разных источников, что полная мобилизация будет… И типа, бл*, будем наступать там, че-то такое», — рассказывает другой оккупант.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/1160876837900278/

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Россия готовит очередную волну мобилизации с 5 января 2023 года, чтобы восполнить собственные серьезные потери.

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Министр обороны Алексей Резников 30 декабря записал видеообращение к военнообязанным россиянам и сказал, что режим Путина в начале января собирается объявить военное положение, закрыть границы и начать новую волну мобилизации. Он призвал граждан страны-агрессора всеми силами избегать мобилизации.

https://www.youtube.com/embed/HAGfiCqkX_c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мобилизация Российские военные Перехват Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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