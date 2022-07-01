Просят еду и воду у жителей. Оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку — ГУР

1 июля, 13:00
Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки сообщило, что российские оккупанты пытаются скрыться с места боевых действий в Крым через Арабатскую стрелку.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В разведке заявили, что в оккупированной Калиновке Херсонской области появилась группа дезертиров 18-20 лет.

«Одеты в военную форму российского образца, без знаков различия и головных уборов. Просят еду и воду у местного населения. Один из них, вероятно, ранен», – заявили в ГУР.

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Разведка сообщила, что оккупанты при себе имеют три автомата Калашникова и двигаются в сторону Крыма — передвигаются исключительно ночью, а днем скрываются.

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 Херсонской области фиксируются нередкие случаи дезертирства российских военных", - заявили в ведомстве.

По информации разведки, главная причина побега - большие потери оккупантов из-за точных ударов украинской артиллерии. Чаще всего беглецы пытаются добраться до Крыма через Арабатскую стрелку. Этот маршрут считается безопасным и хорошо «отработанным».

https://www.youtube.com/watch?v=8WU-mKEF-YI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Крым ГУР Война России против Украины

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