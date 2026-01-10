Проводят рейды и изымают имущество. Россияне готовят системные репрессии против гражданских на ТОТ части Запорожской области — АТЕШ

10 января, 10:18
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В Васильевке и Каменском российские военные проводят обыски и изымают технику (Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov)

В Васильевке и Каменском российские военные проводят обыски и изымают технику (Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov)

На временно оккупированных территориях части Запорожской области российские военные готовят системные репрессии против гражданского населения, проводя рейды и обыски, а также изымая имущество.

Об этом в субботу, 10 января, написали в АТЕШ.

Агенты движения зафиксировали, что в Васильевке и Каменском российские оккупанты изменили тактику, приказав 1152-му мотострелковому полку проводить жесткие «профилактические мероприятия» против гражданского населения.

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По данным партизан, вместо идеологических лозунгов теперь применяется концепция «превентивного устранения угроз», что дает военным свободу для любых действий против мирных жителей.

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«Командование навязывает мнение, что лояльных местных жителей в этих прифронтовых поселках не осталось, а значит, любой контакт с населением должен начинаться с обыска и проверки на причастность к Силам обороны Украины», — написали в АТЕШ.

Там добавили, что в Каменском зафиксированы случаи, когда российские военные при поддержке комендатуры проводят рейды по подвалам и частным домам, изымая технику и мобильные телефоны.

Жителей забирают на «беседы» даже за наличие украинских приложений на смартфоне. Такие задержания часто заканчиваются фактическим грабежом, который в отчетах подается как «изъятие средств для диверсионной деятельности», подчеркнули агенты движения.

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«АТЕШ фиксирует фамилии офицеров, которые составляют списки „недоверчивых“ граждан, а также рядовых исполнителей, причастных к похищениям людей. Каждый случай насилия задокументирован», — отметили партизаны.

18 декабря в АТЕШ сообщали, что российские военные из 247-го десантно-штурмового полка ежемесячно платят командирам по 50 тысяч рублей, чтобы не ехать на Запорожское направление и формально числиться «на боевых». Тех, кто отказывается платить, без ротаций и лечения отправляют в штурм, что сами оккупанты называют «покупкой права не умереть».

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Запорожская область Временно оккупированные территории Война России против Украины Репрессии Российские военные

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