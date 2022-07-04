Российские военные продают иностранным разведкам данные о расположении своих войск — перехват ГУР 4 июля, 20:30 В телефонном разговоре девушка жалуется, что российские военные передают информацию о месторасположении подразделений иностранным разведчикам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские военные продают информацию о местоположении своих войск иностранным разведкам. Об этом говорится в перехвате телефонного разговора оккупантов, который опубликовало ГУР Минобороны в YouTube.

В телефонном разговоре девушка жалуется, что российские военные передают информацию о месторасположении определенных подразделений иностранным разведчикам.

«31 бригаду сдали. Не всю, а какую-то роту. 76 человек привезли недавно. Сдал все же. Полковник Матьковский. Я потом общалась с ФСБешником Самарским, мой знакомый. Он говорит, да. Все это верно. У него на счету 17 миллионов нашли. Страдает сейчас это США вонюче. У них там вообще — голод, холод», — говорит девушка.

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Оккупант ей отвечает, что 21 день находится под постоянными обстрелами и в район, где он находится, «прилетает» каждый день.

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