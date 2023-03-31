Российские военные преступники должны ответить за все, что натворили в Буче — Зеленский 31 марта, 21:53 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский принял участие в первом Бучанском саммите. Он был посвящен обсуждению механизмов привлечения государства-агрессора России к ответственности за совершенные преступления.

Об этом сообщает Офиса президента.

«Миру нужен действенный механизм наказания виновных в первичном преступлении агрессии — в преступлении, которое открывает ворота для всего зла такой войны. Полная ответственность — это то, что приучает агрессоров к миру», — сказал Зеленский.

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Он заявил, что россияне должны ответить за все, что натворили, не только перед историей, но и перед судом.

«Пусть это произойдет во имя каждого и каждого, кто погиб от рук российских военных преступников. Пусть это произойдет во имя каждого украинского ребенка, чья жизнь была унесена российским террором», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский вручил Буче отличие Город-герой в годовщину освобождения от российских оккупантов — 31 марта.

Войска РФ зашли в город под Киевом в первые дни большой войны против Украины. После побега российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022-го мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.