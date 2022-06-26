Российские военные похитили главу Станиславской громады Херсонской области
Иван Самойленко (Фото:Станіславська сільська територіальна громада/Facebook)
Во временно оккупированной Херсонской области российские военные похитили главу Станиславской громады Ивана Самойленко.
Местонахождение Самойленко в данный момент неизвестно.
«Это произошло
Последнее сообщение в социальных сетях Самойленко опубликовал 23 июня.
14 июня военные России в Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.
Всего в Херсонской области российские оккупанты удерживают в заложниках около 600 человек, в основном — журналистов и общественных активистов.
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