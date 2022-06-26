Российские военные похитили главу Станиславской громады Херсонской области 26 июня, 00:04 Цей матеріал також доступний українською Иван Самойленко (Фото:Станіславська сільська територіальна громада/Facebook)

Во временно оккупированной Херсонской области российские военные похитили главу Станиславской громады Ивана Самойленко.

Местонахождение Самойленко в данный момент неизвестно.

«Это произошло 24.06.2022 . Он приехал на работу, в сельский совет, работал, а к вечеру поехал с работниками ремонтировать электролинию. Там его похитили на черном джипе… До сих пор не вернулся», — сообщили в громаде.

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Последнее сообщение в социальных сетях Самойленко опубликовал 23 июня.

14 июня военные России в Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Всего в Херсонской области российские оккупанты удерживают в заложниках около 600 человек, в основном — журналистов и общественных активистов.

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