Российские военные похитили главу Станиславской громады Херсонской области

26 июня, 00:04
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Иван Самойленко (Фото:Станіславська сільська територіальна громада/Facebook)

Иван Самойленко (Фото:Станіславська сільська територіальна громада/Facebook)

Во временно оккупированной Херсонской области российские военные похитили главу Станиславской громады Ивана Самойленко.

Местонахождение Самойленко в данный момент неизвестно.

«Это произошло 24.06.2022. Он приехал на работу, в сельский совет, работал, а к вечеру поехал с работниками ремонтировать электролинию. Там его похитили на черном джипе… До сих пор не вернулся», — сообщили в громаде.

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Последнее сообщение в социальных сетях Самойленко опубликовал 23 июня.

14 июня военные России в Херсоне похитили проректора Херсонского государственного университета Максима Винника.

Всего в Херсонской области российские оккупанты удерживают в заложниках около 600 человек, в основном — журналистов и общественных активистов.

https://www.youtube.com/watch?v=DKKEtgU8B3E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Похищение Война России против Украины

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