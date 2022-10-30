«Рассказывают, как выглядит оружие». Оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных в Северодонецке — ВГА 30 октября, 22:56 В Северодонецке оккупанты устроили лагерь для подготовки мобилизованных — местные власти (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты обустроили лагерь подготовки мобилизованных в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире телеканала Киев.

«Насколько поступает информация, количество мобилизованных и других частей действительно увеличилось в городе. Даже было организовано что-то вроде лагеря для их подготовки. Зашла дополнительная живая сила в город, которую готовят или учат. Сложно сказать, что они там с ними делают. Может, рассказывают, как выглядит оружие», — сказал он.

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Стрюк также отметил, что армия РФ готовится к обороне оккупированного города в случае контрнаступления украинских сил, в том числе минуют территорию.

Поскольку проходит все полностью вокруг, ведется строительство каких-то линий обороны, бетонных сооружений. Самая большая угроза — это минирование всех окрестностей. Это самое сложное, что будет нам противостоять", — сказал глава ВГА.

По его данным, пришедшие работать в оккупационную администрацию коллаборанты частично ее покинули, а представители России, работавшие в оккупационных учреждениях, уже уехали из города.