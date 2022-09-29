«Обо*ались, с*ки». Российские оккупанты обсудили отступление от Изюма и новости о мобилизации — перехват ГУР
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты обсудили отступление от Изюма и новости о мобилизации, перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.
Отвечая на вопрос о контнаступлении ВСУ в Изюме, оккупант заявил, что «там просто скопление было».
«Чтобы в окружение не попасть, они отступили, там прям до Купянска на*уй», — сказал он.
Второй оккупант заявил, что военные РФ «побросали все»: танки, Камазы, Торнадо.
«Обо*ались, с*ки», — сказал он.
Также военные РФ обсудили мобилизацию в России.
«Самое прикольное — это, которые 500-тые (алкоголики), бл*ть были. Их, наверное, тоже сюда по мобилизации», — сказал оккупант.