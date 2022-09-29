«Обо*ались, с*ки». Российские оккупанты обсудили отступление от Изюма и новости о мобилизации — перехват ГУР 29 сентября, 09:58 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обсудили отступление от Изюма и новости о мобилизации, перехват разговора опубликовало ГУР в Telegram.

Отвечая на вопрос о контнаступлении ВСУ в Изюме, оккупант заявил, что «там просто скопление было».

«Чтобы в окружение не попасть, они отступили, там прям до Купянска на*уй», — сказал он.

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Второй оккупант заявил, что военные РФ «побросали все»: танки, Камазы, Торнадо.

«Обо*ались, с*ки», — сказал он.

Также военные РФ обсудили мобилизацию в России.

«Самое прикольное — это, которые 500-тые (алкоголики), бл*ть были. Их, наверное, тоже сюда по мобилизации», — сказал оккупант.