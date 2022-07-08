Оккупанты нанесли удар по собственным позициям вблизи Нескучного — Запорожская ОВА
В результате удара один оккупант уничтожен, еще двое получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты нанесли удар реактивными системами залпового огня по собственным позициям в районе Нескучного.
Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщили в пятницу, 8 июля, в Запорожской областной военной администрации.
Последствием «дружеского» огня для захватчиков стали потери в живой силе и уничтожение арсенала.
«Подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате „прицельного“ огня один оккупант погиб, двое получили ранения. Подтверждено уничтожение состава боеприпасов противника», — говорится в сообщении.
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