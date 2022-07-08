Оккупанты нанесли удар по собственным позициям вблизи Нескучного — Запорожская ОВА 8 июля, 09:45 В результате удара один оккупант уничтожен, еще двое получили ранения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты нанесли удар реактивными системами залпового огня по собственным позициям в районе Нескучного.

Об этом со ссылкой на данные украинской разведки сообщили в пятницу, 8 июля, в Запорожской областной военной администрации.

Последствием «дружеского» огня для захватчиков стали потери в живой силе и уничтожение арсенала.

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«Подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное. В результате „прицельного“ огня один оккупант погиб, двое получили ранения. Подтверждено уничтожение состава боеприпасов противника», — говорится в сообщении.

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