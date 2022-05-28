Российские военные ночью обстреливали Сумщину из артиллерии и минометов и нанесли ракетный удар по области 28 мая, 09:31 Цей матеріал також доступний українською Российские военные всю ночь обстреливали Сумскую область (Фото:Сельхозпредприятие Путивльской общины)

Российские военные с полуночи до четырех утра субботы, 28 мая, обстреливали Сумщину из минометов и артиллерии, а также нанесли ракетный удар по области.

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Как сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, в результате ракетного удара по Сумщине в Путивльской общине разрушено сельхозпредприятие.

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Со своей территории россияне вели минометный огонь по территории Зноб-Новгородской общины, около шести прилетов.

Также со своей территории россияне вели артобстрел Эсманской общины. Около 30 прилетов по окрестностям Бачевска.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

С тех пор как россияне вынуждены были отступить из северных областей Украины, в том числе Сумской, они регулярно обстреливают приграничные районы на севере Украины с территории РФ.

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