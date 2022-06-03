«Отправляют срочников и старые танки». РФ собрала все ресурсы для наступления на Донбасс, они на грани своих возможностей — Загороднюк 3 июня, 18:36 Цей матеріал також доступний українською Танки Т-62, которые Россия отправляет на фронт, были сняты с производства еще в 70-х годах прошлого века (Фото:Скриншот видео InformNapalm)

Бывший министр обороны Андрей загороднюк в интервью НВ рассказал, что Россия собрала все силы для наступления на Донбассе, но войска РФ уже на грани своих возможностей.

По словам Загороднюка, благодаря концентрации всех ресурсов на Донбассе и отвлечению внимания от других оперативных направлений, «оккупанты имеют умеренный успех в продвижении».

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При этом украинские войска оказывают существенное сопротивление и истощают врагов.

«Какие бы ни были достижения россиян, но они уже на грани своих возможностей. Они отправляют [в бой] срочников, подразделения без коллективной подготовки, без слаженности. Все видели [у россиян] старые танки Т-62», — подчеркнул бывший министр обороны.

Авторитетный военный эксперт из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью НВ рассказывал, что российское наступление «тает», а Вооруженные силы Украины скоро достигнут успеха на Херсонском направлении.

Сообщалось, что украинские военнослужащие освободили более 20 населенных пунктов в Херсонской области.

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