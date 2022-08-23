«Даже комбат написал отказ»: оккупант рассказал о панических настроениях в войсках РФ — перехват

23 августа, 12:10
Российское командование не может организовать наступление из-за огромных потерь и массовых отказов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российское командование не может организовать наступление из-за огромных потерь и массовых отказов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские военные массово пишут отказы от выполнения задач в Украине, из-за чего командование ВС РФ не может организовать наступление.

Об этом в телефонном разговоре со знакомым офицером рассказал один из оккупантов, пожаловавшийся, что их пытались отправить в атаку на позиции украинских защитников без какой-либо предварительной подготовки.

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«У нас вчера инцидент произошел. Нас хотели, ну, должны были выехать на выезд, получается в поддержку. И у нас вчера просто переобуваются все, бл*, в воздухе, наше командование, и просто там 17-й полк отказывается. В 4:30 мы выезжаем, и нам в 4:00 говорят: „Вы сейчас едете наступать“. А у нас ничего не готово, просто ничего: ни плана, как, что, куда, кто будет на какой позиции. Вообще ничего нету!» — заявил он, добавив, что отказы написало даже командование.

https://www.youtube.com/embed/lt2chmQXNdE

«Там это, все командование, все наше, командир роты наш, комбат, все отказ написали. Я вместе с ними вчера написал», — признался российский солдат.

https://www.youtube.com/watch?v=zmCTuCwvC1E

Согласно последним данным Генерального штаба ВСУ, потери российских захватчиков в Украине уже превысили 45 тысяч человек.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

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