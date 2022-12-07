Российские военные из минометов обстреляли территорию Черниговской области
Последствия обстрела Черниговской области, 14 апреля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)
В среду, 7 декабря, российские военные атаковали приграничье Черниговской области. Оккупанты выпустили примерно 16 мин со своей территории.
Об этом сообщает оперативное командование Север.
Там уточнили, что «прилеты» были зафиксированы в районе населенного пункта Гремяч.
Военные отмечают, что это произошло с 13:50 до 14:00. Потерь среди личного состава и техники нет.
«О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала», — добавили в командовании.
22 ноября российские захватчики обстреляли приграниченые территории Черниговской и Сумской областей.