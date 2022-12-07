Российские военные из минометов обстреляли территорию Черниговской области

7 декабря, 18:43
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Последствия обстрела Черниговской области, 14 апреля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Последствия обстрела Черниговской области, 14 апреля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В среду, 7 декабря, российские военные атаковали приграничье Черниговской области. Оккупанты выпустили примерно 16 мин со своей территории.

Об этом сообщает оперативное командование Север.

Там уточнили, что «прилеты» были зафиксированы в районе населенного пункта Гремяч.

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Военные отмечают, что это произошло с 13:50 до 14:00. Потерь среди личного состава и техники нет.

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«О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала», — добавили в командовании.

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22 ноября российские захватчики обстреляли приграниченые территории Черниговской и Сумской областей.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черниговская область Война России против Украины

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