Российские военные из минометов обстреляли территорию Черниговской области 7 декабря, 18:43 Последствия обстрела Черниговской области, 14 апреля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

В среду, 7 декабря, российские военные атаковали приграничье Черниговской области. Оккупанты выпустили примерно 16 мин со своей территории.

Об этом сообщает оперативное командование Север.

Там уточнили, что «прилеты» были зафиксированы в районе населенного пункта Гремяч.

Военные отмечают, что это произошло с 13:50 до 14:00. Потерь среди личного состава и техники нет.

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«О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала», — добавили в командовании.

22 ноября российские захватчики обстреляли приграниченые территории Черниговской и Сумской областей.