«Жестокость и аморальное поведение». Войска РФ увеличивают давление на местное население на временно оккупированных территориях — ГУР

8 августа, 14:09
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главное управление разведки сообщило, что российские военные увеличивают давление на местное население на временно оккупированных территориях.

В ведомстве заявили, что в Большом Бурлуке Харьковской области оккупационной администрацией оказывается давление на местных предпринимателей с целью принуждения их к получению паспортов страны-агрессора и перерегистрации в соответствии с российским законодательством.

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Кроме того, во многих населенных пунктах оккупанты угрожают закрыть и национализировать предприятия. Также будет вводиться ежемесячный «налог» на каждый автомобиль предприятий в размере 5000 российских рублей.

«В то же время по прибытии в Балаклею нового батальона оккупантов, в том числе из числа мобилизованных в России бывших уголовных заключенных, резко возросло агрессивное отношение к местному населению, жестокость и аморальное поведение в целом», — говорится в сообщении ГУР в Telegram.

В разведке заявили, что продолжаются конфликты между подразделениями противника на этнической основе, часто затрагивающие гражданское население.

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«На оккупированной территории Запорожской области в результате такого конфликта был застрелен заместитель командира чеченской национальности одного из подразделений. А в Зеленополье оккупант в состоянии алкогольного опьянения на БТР сбил электрический столб, из-за чего обесточили населенный пункт», — рассказали в ГУР.

По информации разведки, на оккупированной территории Херсонской области, в частности, в Голой Пристани, усиливается прессинг местного населения на блокпостах.

https://www.youtube.com/watch?v=NTnd9bmZzSU
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка Война России против Украины

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