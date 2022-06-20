«Не знаю, доживу ли до свадьбы». Оккупанты и их родные в панике из-за перехватов украинской разведки и публикации своих данных — ГУР
Оккупант и его девушка испуганы тем, что украинская разведка опубликовала их данные (Фото:скриншот видео/Головне управління розвідки Міністерства оборони України/Facebook)
Главное управление разведки Министерства обороны перехватило разговор российского оккупанта с невестой, в котором он жалуется на перехват их другого разговора.
Как сообщает ГУР в понедельник, 20 июня, в Facebook, в ранее опубликованном разговоре благодаря расспросам девушки оккупант рассказал об убийстве десяти военнослужащих ВСУ.
"…Ты почему мне такие вопросы задаешь? Ты понимаешь, что наши разговоры перехватывают?.. Зачем так делать было?.. П***ец, бл**ь. Вы же все в шутку воспринимаете" — возмущается россиянин на новой записи и просит девушку поставить на телефон «заглушку», а также опасается, как бы их теперешний разговор снова не перехватили.
«Тут мне пишут плохие слова… Они даже знают, что я торгую женской одеждой… Они знают мой год рождения, мой имейл, они знают все. Я не хочу ехать ни на какую учебу», — говорит она.
«Не знаю, доживу ли я до свадьбы или нет», — рассуждает оккупант.
По данным ГУР, голос на записи принадлежит Ивану Афлятонову 1998 года рождения, уроженцу РФ, который живет в Казани. Сейчас он находится в Херсонской области. Его собеседница — Элина Нурутдинова 2002 года рождения, которая тоже живет в Казани и занимается торговлей одеждой.
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