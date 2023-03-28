Офис омбудсмена показал условия содержания российских военнопленных после доклада миссии ООН — фото 28 марта, 17:17 Условия содержания российских военнопленных (Фото:Дмитро Лубінець / Facebook)

Представители Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека проверили условия содержания российских военнопленных после доклада мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Об этом сообщил в Telegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.



Сотрудники Офиса омбудсмена установили, что военнопленных оккупантов удерживают согласно требованиям Женевской конвенции, распорядок дня и температура в помещениях соответствует всем требованиям. Военнопленные могут по очереди звонить родственникам и работать, их кормят по общевоенной раскладке продуктов.

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В медчасти есть стоматологический кабинет, флюорографический аппарат и аппарат УЗИ, военнопленные могут смотреть новости или играть в футбол на территории лагеря. У иностранных журналистов есть свободный доступ к лагерю — во время мониторинга там были представители французской телекомпании ТF1, которые даже попробовали еду военнопленных оккупантов. В лагере также находились представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

«В отчете ООН, к сожалению, опубликована информация о негативных аспектах содержания российских военных в плену, но совсем не очерчены положительные факты, хотя бы о телефонной связи с родственниками. Ведь украинские пленные не обеспечены даже таким правом и долго не имеют возможности пообщаться со своими родными», — отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина соблюдает Женевские конвенции, международное право и открыта для международных организаций. Он также призвал международные организации помочь Украине получить доступ к местам, где удерживают украинских пленных.

Мониторинговая миссия ООН 24 марта представила доклад об обращении с военнопленными и доклад о ситуации с правами человека в Украине. Кроме масштабных российских военных преступлений, среди которых убийства, пытки и сексуальное насилие над гражданскими, миссия заявила о случаях казни военнопленных якобы как украинскими, так и российскими военными.

Почти половина оккупантов, с которыми говорили представители миссии, пожаловалась на якобы жестокое обращение и пытки. В то же время миссия зафиксировала пытки и избиения украинских военнопленных, шокирующие условия их содержания и гибель по меньшей мере пяти пленных из-за отсутствия медицинской помощи.

Дмитрий Лубинец заявил, что не раз встречался с главой миссии, но представители ООН ни разу не подняли вопрос обращения с российскими военнопленными.

В МИД Украины назвали неприемлемым перекладывание ответственности на жертву агрессии и выразили надежду, что миссия ООН будет избегать приравнивания жертвы к агрессору.