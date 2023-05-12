«У страха глаза велики». О чем свидетельствует паника российских военкоров и как на самом деле начнется украинское наступление

12 мая, 09:22
NV Премиум
Поделиться:
Украинские военнослужащие принимают участие в учениях в Донецкой области. (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военнослужащие принимают участие в учениях в Донецкой области. (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Паника российских военкоров в соцсетях о начале украинского контрнаступления накануне вечером, 11 мая, свидетельствует о том, что они его боятся, считает военный эксперт Павел Нарожный.

«Версия только одна. Они боятся», — констатировал он в эфире Radio NV.

В таком состоянии, предполагает эксперт, оккупанты способны гиперболизировать происходящее.

«Есть русская пословица: у страха глаза большие. То есть они готовятся к обороне, а когда что-нибудь видят, то приписывают все, что только можно. Другой версии у меня нет. Потому что российские военкоры не работают на Украину. Это точно. Они пророссийские, продиктаторские, провоенные, то есть точно не на нашей стороне», — отметил Нарожный.

Видео дня

Читайте также:

Украинские военные возле Бахмута, 15 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach) Силы РФ под Бахмутом уязвимы для контратак ВСУ, реакция их главарей свидетельствует о панике — анализ ISW

Эксперт также прокомментировал сообщение CNN, что украинские силы начали «формировать» операции для контрнаступления. Он рассказал, что на самом деле будет свидетельствовать о начале активных действий по освобождению Украины:

«Перед наступлением нужно формировать группировки, то есть несколько бригад на конкретных направлениях, которые готовы, высокомобильные, высокоманевровые, которые могут делать то наступление, о котором идет речь. Я уверен, что CNN пишет о том, чего они не понимают. Потому что наше наступление начнется точно не с формирования каких-то огромных колонн. Оно начнется с работы дальнобойной артиллерии, с уничтожения складов, уничтожения дальних тылов противника».

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донецкая область Армия России Военная пропаганда Паника Радио NV Война России против Украины наступление ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X