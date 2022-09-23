«Рот закройте, игрушки закончились»: в РФ военкомы ведут себя с мобилизованными, как со скотом — видео 23 сентября, 11:09 Военкомы откровенно хамят россиянам, не считаясь ни с какими аргументами (Фото:Коллаж НВ)

Кремлевский режим не только превращает россиян в пушечное мясо для отправки на войну против Украины, но и ведет себя с ними как со скотом.

Среди прочего, это выражается в демонстративно хамском отношении к мобилизованным со стороны военкомов, о чем свидетельствуют публикуемые в соцсетях видео.

На одном из них сотрудник военного комиссариата, чувствуя свое доминирование над резервистами, сразу же угрожает им уголовным наказанием за отказ от участия в войне, откровенно игнорируя любые аргументы недовольных.

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«Тихо! Щас я полковником стану. Я, кстати, на второй чеченской был — не уссался, все нормально. Понял? Тихо! Без паники. Понятно, да?», — возмутился он ропоту россиян, после чего все послушно пошли брать свои повестки.

На еще одном видео мобилизованных собрали в актовом зале, чтобы провести инструктаж, а когда они начали жаловаться на свои проблемы, которые для них оказались более актуальны, чем кровавые авантюры Кремля, военком их сразу же осадил.

«Вы как бабы, бл*! Рот закройте!.. Все, игрушки закончились. Вы все военные. Три дня здесь, борт, две недели допподготовки», — заявил он, указав бунтарям на их место.

Напомним, 21 сентября, после отмененного накануне обращения к гражданам РФ, кремлевский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию».

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине.

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