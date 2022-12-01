«Уперлись в украинских титанов». Российские «успехи» под Бахмутом смехотворны — Череватый 1 декабря, 14:28 Чеченцы, воюющие на стороне Украины. Бахмут, 11 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Распространение российскими пропагандистами информации о микроуспехах в районе Бахмута Донецкой области выглядит смехотворно, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что российским оккупантам успешно противостоят украинские военные, которые удерживают и уничтожают превосходящую армию врага.

«Если мы немного поднимемся над локальной ситуацией в Бахмуте, мы поймем, о какой просто смехотворной для крупнейшей по территории страны мира ситуации идет речь», — сказал Череватый.

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Он отметил, что информационно-психологические операции оккупантов сейчас направлены на то, чтобы максимально распространить информацию о какой-то части населенного пункта, нескольких улицах, какой-то высоте.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ напомнил о планах оккупантов накануне полномасштабного вторжения — захвате Киева за несколько дней, и сравнил это с нынешней ситуацией.

«Уже больше четырех месяцев они не могут ничего сделать… Они по сути уперлись в наших Бахмутских титанов — воинов, которые доказали всему миру, что невозможное возможно. Они огромную превосходящую армию просто каждый день перемалывают и уничтожают ее потенциал», — сказал Череватый.

29 ноября Череватый заявил, что ВСУ контролируют ситуацию под Бахмутом, а попытки россиян продвинуться в этом направлении пресекаются ударами артиллерии.

14 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал направления, на которых оккупанты активнее всего атакуют.

По словам главнокомандующего, враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. ВСУ держат оборону благодаря стойкости передовых подразделений и боеспособным резервов.