«Уже есть случаи». Сергей Флеш рассказал о хитрой тактике РФ во время запуска БпЛА

Страна-агрессор Россия стремительно развивает свои технологии, в частности, использует свои беспилотники в качестве ретрансляторов сигнала для других дронов.

Об этом рассказал глава Центра радиотехнологий, специалист по связи для армии Сергей (Флеш) Бескрестнов в интервью Донбасс.Реалии (проект украинской редакции Радио Свобода).

«Уже есть случаи использования типа сети — в частности в Орланах (линейка российских многоцелевых беспилотников — ред.) — когда один БПЛА может быть ретранслятором для другого», — рассказал военный эксперт.

Также Флеш объяснил, как это происходит на практике.

«На нашу территорию запускаются БПЛА — например — два разведывательных, один ударный. Первый находится чуть глубже, второй еще дальше, и вот этот, что посередине — является ретранслятором для дальнего», — сообщил он.

Сергей Флеш также подчеркнул, что эти вражеские полеты могут достигать расстояния до 300 километров. По его словам, такие случаи, в частности, были зафиксированы, когда один российский Орлан вел разведку аэродрома возле Миргорода Полтавской области, а второй находился тоже на украинской территории на глубине 70−80 километров.

«И был ретранслятором для дальнего Орлана», — пояснил эксперт.

Орлан — это линейка российских многоцелевых беспилотников, прежде всего предназначенных для ведения наблюдения и наведения на цель широкого спектра вооружения.

Орланы имеют модульную конструкцию, что позволяет менять оборудование в зависимости от специфики задачи: разведка, целеуказание, радиоэлектронная борьба и пеленг.

Радиус действия в автономном режиме — фото- и видеосъемки — до 600 км.

Инфографика: NV

Орланы существуют в нескольких модификациях, самый массовый в армии РФ — вариант Орлан-10.

Чаще всего эти БПЛА работают как разведчики на большой глубине от линии фронта: обнаруживают цели и корректируют огонь артиллерии.

Хотя беспилотники Орлан являются далеко не новой разработкой РФ, российская армия продолжает модифицировать эти БПЛА и режимы их применения, что значительно усложняет борьбу с ними для украинских военных.