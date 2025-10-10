«Сильный удар, но не смертельный». Из-за погодных условий отражение российских атак уменьшилось на 20−30% - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за погодных условий отражение российских воздушных атак уменьшилось на 20−30%. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 10 октября, сообщает Интерфакс-Украина .

«Я бы сказал, что я считаю, что метеомовы где-то уменьшили отражение наши где-то процентов, я считаю, на 20−30. Я думаю, что это дало такой эффект, но тем не менее, если мы можем в течение дня восстановить, почти восстановить водоснабжение, и я думаю, что будут процессы по более позитивным решениям по электричеству», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что россияне накапливали ракеты и дроны для этой атаки. По его словам, они ждали дождливой погоды и тумана, понимая, что это будет мешать использовать авиацию.

«Это удар сильный, но он точно не смертельный. Партнеры должны помогать, Америка должна успокоить Путина, партнеры должны не пускать руки, поддерживать Украину, а украинцы, я считаю, что все правильно делают», — подчеркнул президент.

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.

Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.