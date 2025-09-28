Массированная атака РФ: В результате ударов повреждены более 100 гражданских объектов, ранены более 70 человек — Клименко

28 сентября, 12:55
Последствия удара РФ по Украине 28 сентября 2025 года (Фото: Игорь Клименко/Telegram)



В результате российских ударов по Украине в ночь на воскресенье, 28 сентября, повреждены более 100 гражданских объектов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, к ликвидации последствий в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и полицейских.

В Киеве правоохранители работают на восьми локациях. Погибло четыре человека. Среди них — 12-летняя девочка, которую прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.

Всего по Украине более 70 раненых.

Клименко заявил, что на некоторых локациях вражеский удар изуродовал целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций — травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.

Сейчас следователи тщательно фиксируют доказательства военного преступления РФ и работают с пострадавшими. В частности, около 700 граждан подали заявления о поврежденном или уничтоженном имуществе. Количество обращений постоянно растет.

Отмечается, что в Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них — трое детей. На Черниговщине, Днепропетровщине, Николаевщине, Сумщине и Одесщине ГСЧС ликвидировали все пожары. Для ликвидации последствий применяется роботизированная техника, чтобы уменьшить риски травмирования спасателей.

«Эта российская атака — это протест против человечности, публичная демонстрация ненависти ко всему мирному. Российские убийства мирных украинцев необходимо остановить», — написал Клименко.

