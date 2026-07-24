Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с высшим военным руководством, по итогам которого был определен порядок действий в ответ на российские удары по украинской инфраструктуре. По его словам, речь идет об ответе на российский террор против городов и громад приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и морского коридора.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

По словам президента, он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы о ситуации на фронте.

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«Главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации на фронте в целом. Детально рассмотрели направления и задачи, требующие наибольшего внимания и оперативных решений», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что в ходе совещания был определен порядок действий в ответ на российские удары по инфраструктуре Украины и террор против городов и общин приграничных и прифронтовых областей, Киева и Киевской области, Одесской области, а также украинского морского коридора.

Зеленский подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, Министерство обороны, другие правительственные структуры, разведывательные органы и специальные службы имеют четко определенный перечень мер для реагирования на такие угрозы.

Отдельно президент сообщил, что Евгений Хмара готовит решения, призванные обеспечить оперативное выполнение запросов командиров корпусов, сформированных по итогам встреч с ними в течение последних недель.

В то же время Павел Палиса и команда Офиса президента продолжат координировать работу между военным командованием и государственными органами для реализации принятых решений.

Удар РФ по комплексу в Киевской области, где проводилась выставка оружия — что известно

Основатель компании-производителя продукции оборонного назначения First Contact, военнослужащий Валерий Боровик 24 июля заявил, что россияне нанесли удар по одному из украинских полигонов, где проходила выставка продукции оборонного назначения.

Позже Украинский совет оружейников подтвердил, что россияне нанесли ракетный удар по месту, где находились представители оборонной промышленности, а президент Владимир Зеленский сообщил о шести погибших в результате атаки РФ на Киевскую область.

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Позже генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киевской области 24 июля погибли 10 человек, а еще около 100 получили ранения различной степени тяжести.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска атаковали Киевскую область тремя баллистическими ракетами. Силы противовоздушной обороны перехватили одну из них, еще две ракеты попали по территории области.