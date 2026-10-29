За последние часы россияне атаковали мирных жителей сразу в нескольких регионах страны. Известно как минимум о 19 погибших в Днепре , Кременчуге и Чернигове, сообщил в четверг, 29 октября, глава Министерства внутренних дел Иван Выговский.

«В Днепре оккупанты направили беспилотник прямо на перрон железнодорожного вокзала, когда множество людей ждали поезда. К сожалению, этот прицельный удар по мирным жителям унес жизни многих людей», — написал Выговский.

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Он подчеркнул, что в Днепре уже известно о 14 погибших, а по меньшей мере 14 человек получили ранения. В Чернигове россияне убили двоих детей.

«Среди 23 пострадавших есть и дети, самой маленькой девочке всего 10 месяцев. Это был удар по обычной улице», — заявил министр.

Он добавил, что в городе повреждены дома, магазины и автомобили. В Кременчуге погибли трое жителей, еще 15 человек пострадали.

«Светлая память жертвам этих жестоких ударов и скорейшего выздоровления пострадавшим. Все необходимые подразделения системы МВД в эти минуты продолжают работать на местах этих очередных российских преступлений», — говорится в сообщении.

29 октября российские оккупанты нанесли удар реактивным БПЛА по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в это время находился поезд № 866 Днепр — Запорожье. Один из раненых, 40-летний мужчина, лишился обеих ног. Также среди шестерых тяжелораненых — 11-летний мальчик. У всех пострадавших — многочисленные осколочные ранения.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что около 11:00 россияне направили на Днепропетровщину четыре реактивных ударных БПЛА. «Три из них были уничтожены противовоздушной обороной. К сожалению, один БПЛА попал в перрон железнодорожного вокзала города Днепр», — добавили в Воздушных силах.