Слезы, страх и многокилометровые пробки. Россияне бегут из Крыма после взрывов на авиабазе — видео НВ 11 августа, 11:14 Российские туристы бегут из Крыма (Фото:Скриншот видео НВ)

9 августа возле Новофедоровки в Крыму произошла серия взрывов на военной авиабазе армии РФ. В тот же день в сети появились десятки видео с многокилометровыми пробками российских туристов, которые спешно пытаются покинуть полуостров.



В результате взрывов, которые во вторник, 9 августа прозвучали на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в Крыму, на дорогах полуострова образовались большие пробки из российских туристов, пожелавших покинуть временно оккупированные территории.

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Утром 10 августа ситуация только усугубилась.

По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, после удара по аэродрому было уничтожено более девяти российских самолетов .

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что после взрывов в панике находятся не только туристы, но и семьи сотрудников ФСБ.



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