Слезы, страх и многокилометровые пробки. Россияне бегут из Крыма после взрывов на авиабазе — видео НВ

11 августа, 11:14
Российские туристы бегут из Крыма (Фото:Скриншот видео НВ)

Российские туристы бегут из Крыма (Фото:Скриншот видео НВ)

9 августа возле Новофедоровки в Крыму произошла серия взрывов на военной авиабазе армии РФ. В тот же день в сети появились десятки видео с многокилометровыми пробками российских туристов, которые спешно пытаются покинуть полуостров.

В результате взрывов, которые во вторник, 9 августа прозвучали на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка в Крыму, на дорогах полуострова образовались большие пробки из российских туристов, пожелавших покинуть временно оккупированные территории.

Видео дня

Утром 10 августа ситуация только усугубилась.

https://www.youtube.com/embed/gzSQh0ljM64

По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, после удара по аэродрому было уничтожено более девяти российских самолетов .

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что после взрывов в панике находятся не только туристы, но и семьи сотрудников ФСБ.

https://www.youtube.com/embed/MZ3lsxdA8DY
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Редактор: Карина Пасечник

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Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские самолеты Авиабаза Военный самолет Российская военная техника Деоккупация Крыма Война России против Украины Новофедоровка

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