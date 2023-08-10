Российские террористы вновь обстреляли мирные районы Запорожья — глава ОВА 10 августа, 19:34 Россияне в субботу нанесли очередной ракетный удар по Запорожью (Фото:Wlados1991/uk.wikipedia.org)

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что российские оккупанты в четверг, 10 августа, вновь ударили по объекту гражданской инфраструктуры Запорожья.

«Вновь целью российской террористической атаки избран объект гражданской инфраструктуры. Снова никаких военных целей», — пишет он в Telegram.

Малашко добавил, что россияне ударили по очень людной в это время территорий.

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Обновлено 20:22 Куртев сообщил об одном погибшем и девяти пострадавших. Повреждены медицинское и образовательное учреждения.

Обновлено 19:52 Секретарь горсовета Анатолий Куртев заявил, что сейчас известно о двух раненых.

Они в легком состоянии, их доставили в медучреждение. Также известно, что на месте попадания загорелся пожар.

Обновлено 20:06 Малашко опубликовал фото и видео с места трагедии.



Накануне, 10 августа вечером Россия нанесла ракетный удар по спальному району областного центра. В результате удара начался пожар в хозяйственном здании.

Также взрывной волной были повреждены окна в близлежащих многоэтажных жилых домах и магазинах.

В результате ракетного удара погибли двое мирных жителей, еще одна женщина скончалась ночью в больнице. Девять граждан получили телесные повреждения разной степени тяжести.