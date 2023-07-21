Погибли брат и сестра. Российские оккупанты обстреляли поселок в Торецкой громаде Донецкой области 21 июля, 16:58 Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко показал последствия ночного обстрела россиянами поселка Дружба Торецкой громады, во время которого погибли двое детей (Фото:Павло Кириленко/Донецька ОДА (ОВА)/Telegram)

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что в результате артиллерийского обстрела поселка Дружба Торецкой громады погибло двое детей — брат и сестра, а пожилая женщина была госпитализирована.

Об этом говорится в сообщении в его Telegram канале.

«Около трех часов дня рашисты обстреляли поселок из артиллерии. Один из снарядов попал во двор, где находились дети — 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью», — написал глава ОГА.

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Кириленко также добавил, что во время этого обстрела была ранена пожилая женщина, которую доставили в больницу.

Глава Донецкой ОГА призывает родителей, проживающих рядом с зоной боевых действий, вывезти своих детей из опасной зоны.

«Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете, в том числе — перед законом», — резюмировал Павел Кириленко.