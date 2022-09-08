Российские спецслужбы создали фейковый сайт для дискредитации Зеленского в Европе — ОП

8 сентября, 12:24
Поделиться:
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщает в Facebook Офис президента со ссылкой на данные украинской разведки.

Так, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября.

Видео дня

В ОП отметили, что на официальных ресурсах Офиса Президента нет никакой информации об этом интернет-портале.

Кроме того, сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и принимать во внимание информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса главы государства", - говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/pfbid0sQg8Vh1oP4BNhGy3fpVEKLQX1GJTfnCZeHYyVpkdcBGFDZ55LiyKUfwydG7thQawl
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Европа Дискредитация Владимир Зеленский Офис президента Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X