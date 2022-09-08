Российские спецслужбы создали фейковый сайт для дискредитации Зеленского в Европе — ОП 8 сентября, 12:24 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Российские спецслужбы создали фейковый интернет-портал, направленный на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.



Об этом сообщает в Facebook Офис президента со ссылкой на данные украинской разведки.

Так, 7 сентября появился такой сайт для немецкой аудитории. Его запуск должен был состояться 30 сентября.



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В ОП отметили, что на официальных ресурсах Офиса Президента нет никакой информации об этом интернет-портале.

Кроме того, сайт имеет признаки мошеннического ресурса, созданного для присвоения средств под видом фонда помощи Украине. Проект напоминает классическую финансовую пирамиду.

"Призываем украинцев и международное сообщество не доверять российским фейкам и принимать во внимание информацию исключительно с официальных страниц президента Украины и Офиса главы государства", - говорится в сообщении.



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