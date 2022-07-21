«Мы офигели»: оккупанты удивляются, откуда у ВСУ самолеты и люди, способные ими управлять — перехват

21 июля, 11:31
Украинская авиация продолжает работать по российским захватчикам (Фото:Воздушные силы)

Украинская авиация продолжает работать по российским захватчикам (Фото:Воздушные силы)

После многочисленных фейков кремлевской пропаганды о якобы уничтожении украинской военной авиации еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ, российские солдаты не понимают, почему самолеты ВСУ продолжают наносить удары по их позициям.

Об этом в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого обнародовало Главное управление разведки, рассказал один из оккупантов.

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«Мы вообще здесь все офигели. То что, откуда у них самолеты и люди, которые умеют управлять, пилоты», — пожаловался он своему собеседнику.

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Кроме того, по словам захватчика, российские военные все чаще отказываются продолжать воевать.

«Много у кого контракты заканчиваются, и они не подписывают. Даже, прикинь, 10 лет, 15 лет служат. У кого ипотека уже, семьи… Говорит, да хрен с ней с этой ипотекой. Я сам лучше с ней раскидаюсь», — сообщил он, добавив, что потери ВС РФ в Украине очень большие.

https://www.youtube.com/watch?v=lM4sgIU7pqU
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Авиация Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Самолеты Перехват Война России против Украины

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