«Мы офигели»: оккупанты удивляются, откуда у ВСУ самолеты и люди, способные ими управлять — перехват 21 июля, 11:31 Украинская авиация продолжает работать по российским захватчикам (Фото:Воздушные силы)

После многочисленных фейков кремлевской пропаганды о якобы уничтожении украинской военной авиации еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ, российские солдаты не понимают, почему самолеты ВСУ продолжают наносить удары по их позициям.

Об этом в телефонном разговоре со знакомым, аудиоперехват которого обнародовало Главное управление разведки, рассказал один из оккупантов.

«Мы вообще здесь все офигели. То что, откуда у них самолеты и люди, которые умеют управлять, пилоты», — пожаловался он своему собеседнику.

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Кроме того, по словам захватчика, российские военные все чаще отказываются продолжать воевать.

«Много у кого контракты заканчиваются, и они не подписывают. Даже, прикинь, 10 лет, 15 лет служат. У кого ипотека уже, семьи… Говорит, да хрен с ней с этой ипотекой. Я сам лучше с ней раскидаюсь», — сообщил он, добавив, что потери ВС РФ в Украине очень большие.

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