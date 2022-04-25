«Напоминают боевиков ИГИЛ». Российские солдаты требуют от матери украинского пленного 5 тысяч евро и угрожают казнью — Подоляк

25 апреля, 10:16
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Российские оккупанты взяли в плен украинского военного (Фото:Скриншот/Twitter/@Podolyak_M)

Российские оккупанты взяли в плен украинского военного (Фото:Скриншот/Twitter/@Podolyak_M)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские солдаты отправили матери украинского пленного видео с ее сыном и требуют от нее 5000 евро выкупа.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

«Это видео прислали матери украинского пленного российские солдаты. Они требуют 5000 евро до понедельника, иначе на следующем видео будет казнь ее сына», — написал он.

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https://twitter.com/Podolyak_M/status/1518483660240039936

Подоляк добавил, что Россия должна быть признана государством-террористом.

https://www.youtube.com/watch?v=7Y_MUOXPWWg

«Российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Россия должна быть признана государством-террористом», — заявил он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Пленные Михаил Подоляк Война России против Украины

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