«Напоминают боевиков ИГИЛ». Российские солдаты требуют от матери украинского пленного 5 тысяч евро и угрожают казнью — Подоляк 25 апреля, 10:16 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты взяли в плен украинского военного (Фото:Скриншот/Twitter/@Podolyak_M)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские солдаты отправили матери украинского пленного видео с ее сыном и требуют от нее 5000 евро выкупа.

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«Это видео прислали матери украинского пленного российские солдаты. Они требуют 5000 евро до понедельника, иначе на следующем видео будет казнь ее сына», — написал он.

Видео дня

Подоляк добавил, что Россия должна быть признана государством-террористом.

«Российские военные все больше напоминают боевиков ИГИЛ. Россия должна быть признана государством-террористом», — заявил он.

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