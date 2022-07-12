Оккупанты на ходу выпрыгивают из грузовиков, чтобы не попасть на фронт — перехват

12 июля, 11:15
Российские военные спасаются дезертирством (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные спасаются дезертирством (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование обманывает своих солдат, пытающихся уехать из Украины, и вместо возвращения домой отправляет их прямо на фронт.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из захватчиков со своей женой, которая и сообщила ему об одном из таких случаев, закончившимся дезертирством.

Видео дня
Читайте также:
«Духовно уже сдались»: российские военные ищут юристов, которые помогут сбежать из Украины — перехват

«Короче, их там много-много человек написали рапорта (об отказе). Их, короче, погрузили в эти КамАЗы, типо, мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах поперли в сторону Украины. Они по дороге чухнули, начали прямо выпрыгивать из машин. Потому что впереди колонны шел танк и сзади колонны шел танк. Они чухнули, что что-то не то, и давай выпрыгивать прямо из машин из этих», — рассказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=tRBGa1BQhvc

В итоге сбежавшие оккупанты сумели связаться с родственниками и рассказать обо все, однако это им не сильно помогло и домой никого так и не вернули.

https://www.youtube.com/embed/yoq0X0M0Xno
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Российские военные Перехват Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Иван Яковина
Обозреватель НВ
Это катастрофа для Путина. Как армия России оказалась абсолютно беззащитна

О том, как Россия, ее армия и ее сателлиты оказались абсолютно беззащитны перед американскими вооружениями, поставленными Украине

12 июля, 11:12
Мнения
Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)
«Это сделали наши люди» /
Заявление Спартц по Ермаку наносит удар не по нему, а по Украине — интервью с Фесенко
12 июля, 09:43
Страны
Дариус Фору: «Создав благоприятные условия, вы рано или поздно войдете в состояние потока» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
Пять полезных привычек. Как больше успевать за меньшее время
Дариус Фору
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X