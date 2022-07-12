Оккупанты на ходу выпрыгивают из грузовиков, чтобы не попасть на фронт — перехват 12 июля, 11:15 Российские военные спасаются дезертирством (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование обманывает своих солдат, пытающихся уехать из Украины, и вместо возвращения домой отправляет их прямо на фронт.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора одного из захватчиков со своей женой, которая и сообщила ему об одном из таких случаев, закончившимся дезертирством.

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«Короче, их там много-много человек написали рапорта (об отказе). Их, короче, погрузили в эти КамАЗы, типо, мы везем вас в аэропорт, чтобы отправить домой. И в закрытых КамАЗах поперли в сторону Украины. Они по дороге чухнули, начали прямо выпрыгивать из машин. Потому что впереди колонны шел танк и сзади колонны шел танк. Они чухнули, что что-то не то, и давай выпрыгивать прямо из машин из этих», — рассказала она.

В итоге сбежавшие оккупанты сумели связаться с родственниками и рассказать обо все, однако это им не сильно помогло и домой никого так и не вернули.

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