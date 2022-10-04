Российские солдаты массово сдаются в плен — ГУР 4 октября, 12:42 Оккупанты (Фото:ГУР)

За последние несколько недель поступило более двух тысяч обращений о сдаче в плен российских военных.

Об этом сообщил представитель военной разведки Андрей Юсов в эфире телеканала FreeДом.



По его словам, всплеск обращений наблюдался после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и после объявления частичной мобилизации в РФ.



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«Тогда начали звонить уже не просто солдаты, которые находятся на территории Украины в рамках оккупационной армии, но и те, которых или только-только мобилизовали, и они еще на территории РФ находятся, или их родственники, или даже люди, которые подозревают, что могут быть мобилизованы, и на всякий случай уточняют информацию. За несколько недель у нас уже более 2 тысяч таких обращений», — сообщил Юсов.

Представитель ГУР также рассказал о государственном проекте Хочу жить, созданном, чтобы помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен ВСУ.

Для получения информации, как сдаться в плен, российским военным или их родным и близким следует позвонить по круглосуточным номерам:

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84.