Российские военные на фоне контрнаступления ВСУ массово пишут отказы — ОК «Юг» 9 сентября, 17:00 Как рассказали в ОК «Юг», среди российских солдат царит атмосфера назревающего бунта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне успешного контрнаступления ВСУ на сразу нескольких направлениях и стремительного освобождения ранее оккупированных РФ территорий российские военные массово пишут отказы от участия в дальнейших боевых действиях.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, на данное время среди российских солдат царит атмосфера назревающего бунта.

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«Главной характеристикой, главным настроением у них являются сейчас мятежи, мятежные настроения внутри подразделений, где они поднимаются против своего командования, где они массово пишут отказы от участия в дальнейшей „спецоперации“, отказы от участия в боевых действиях. Информация об этих рапортах распространяется в перехватах, в том числе в соцсетях они выставляют свои рапорты, подтверждая, что готовы отказаться от продолжения действий», — заявила Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Кроме того, она рассказал о существенном пополнении обменного фонда за счет пленных оккупантов, захваченных украинскими военными за несколько последних дней.

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.



В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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