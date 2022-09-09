Российские военные на фоне контрнаступления ВСУ массово пишут отказы — ОК «Юг»

9 сентября, 17:00
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Как рассказали в ОК «Юг», среди российских солдат царит атмосфера назревающего бунта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Как рассказали в ОК «Юг», среди российских солдат царит атмосфера назревающего бунта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На фоне успешного контрнаступления ВСУ на сразу нескольких направлениях и стремительного освобождения ранее оккупированных РФ территорий российские военные массово пишут отказы от участия в дальнейших боевых действиях.

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Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, на данное время среди российских солдат царит атмосфера назревающего бунта.

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«Главной характеристикой, главным настроением у них являются сейчас мятежи, мятежные настроения внутри подразделений, где они поднимаются против своего командования, где они массово пишут отказы от участия в дальнейшей „спецоперации“, отказы от участия в боевых действиях. Информация об этих рапортах распространяется в перехватах, в том числе в соцсетях они выставляют свои рапорты, подтверждая, что готовы отказаться от продолжения действий», — заявила Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Кроме того, она рассказал о существенном пополнении обменного фонда за счет пленных оккупантов, захваченных украинскими военными за несколько последних дней.

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Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий, в том числе Высокополья, которое является одним из ключевых населенных пунктов для реализации операции украинской армии.

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Кроме того, группировка оккупантов в Балаклее была разбита, что, в случае захвата Купянска, открывает возможности для выхода на Изюм, который окажется отрезанным от основных сил РФ.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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