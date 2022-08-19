Готовившиеся к отправке в Украину оккупанты изнасиловали в Белгороде трех школьниц — перехват 19 августа, 15:34 Жертвами военнослужащих ВС РФ стали школьницы в возрасте 14, 15 и 17 лет (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские военные жалуются, что не могут вернуться из Украины, поскольку их замена так и не прибыла из-за изнасилования трех школьниц в Белгороде.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны в пятницу, 19 августа.

По словам одного из захватчиков, его подразделение в полном составе написало заявления на увольнение, однако в РФ их все равно не отправляют.

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«Сейчас, которые должны приехать и нас поменять, в Белгороде изнасиловали трех девочек. 14, 15 и 17 лет. Из-за этого никого сюда не отправляют больше. Потому что они людей насилуют», — рассказал оккупант в телефонном разговоре со своей матерью.

При этом та не смогла поверить, что российские военные преступники на такое способны.

«Да ты что? Наши солдаты? Кошмар. Во обосрались то, а?», — отметила она.

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