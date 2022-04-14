Новое вранье пропагандистов. Российские СМИ распространили фейк о «взятии в плен» американского генерала — СтратКом ВСУ
Роджер Клотье-младший (Фото:US Secretary of Defense/www.flickr.com)
Российские СМИ распространили фейк о том, что российские военные якобы взяли в плен командующего Объединенным командованием сухопутных войск НАТО, генерал-лейтенанта армии США Роджера Клотье-младшего.
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Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
По данным управления, в начале апреля в российских СМИ разлетелась новость о якобы взятии в плен в Мариуполе генерал-лейтенанта армии США Роджера Клотье-младшего — Командующего Объединенным командованием Сухопутных войск НАТО.
«В этой новости было все прекрасно. И абсурдность присутствия такого уровня генерала в окруженном Мариуполе и отсутствие никакой логической цепи событий», — говорится в сообщении.
По одной версии, которую навязывали российские прогандисты, Клотье был убит еще 28 марта, а по другой версии он был взят в плен, для убедительности которого даже сняли сомнительное видео с актерами.
Прес-секретарь Объединенного сухопутного командования НАТО майор Брайан Андрис официально опроверг гибель и пленение генерала, но «российские фейкометы и сейчас с упрямством продолжают развивать данный сюжет».
«Не удивимся, если в скором времени в российских СМИ появится „признание“ генерала Клотье в выращивании на территории Украины и подготовке к боевому применению голубей-убийц, краж лампочек из подъездов российских городов и других преступлениях против человечества», — сказано в сообщении.
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