Новое вранье пропагандистов. Российские СМИ распространили фейк о «взятии в плен» американского генерала — СтратКом ВСУ 14 апреля, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Роджер Клотье-младший (Фото:US Secretary of Defense/www.flickr.com)

Российские СМИ распространили фейк о том, что российские военные якобы взяли в плен командующего Объединенным командованием сухопутных войск НАТО, генерал-лейтенанта армии США Роджера Клотье-младшего.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

По данным управления, в начале апреля в российских СМИ разлетелась новость о якобы взятии в плен в Мариуполе генерал-лейтенанта армии США Роджера Клотье-младшего — Командующего Объединенным командованием Сухопутных войск НАТО.

Видео дня

«В этой новости было все прекрасно. И абсурдность присутствия такого уровня генерала в окруженном Мариуполе и отсутствие никакой логической цепи событий», — говорится в сообщении.

По одной версии, которую навязывали российские прогандисты, Клотье был убит еще 28 марта, а по другой версии он был взят в плен, для убедительности которого даже сняли сомнительное видео с актерами.

Слушайте подкаст на эту тему

Прес-секретарь Объединенного сухопутного командования НАТО майор Брайан Андрис официально опроверг гибель и пленение генерала, но «российские фейкометы и сейчас с упрямством продолжают развивать данный сюжет».

«Не удивимся, если в скором времени в российских СМИ появится „признание“ генерала Клотье в выращивании на территории Украины и подготовке к боевому применению голубей-убийц, краж лампочек из подъездов российских городов и других преступлениях против человечества», — сказано в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.