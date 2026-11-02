Россияне научились прятать средства РЭБ на автостоянках и в прицепах к легковым автомобилям — Флеш

2 ноября, 14:41
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Российские оккупанты могут маскировать свои средства РЭБ в небольших прицепах (Фото: Сергей FLASH / Telegram)

Российские оккупанты могут маскировать свои средства РЭБ в небольших прицепах (Фото: Сергей FLASH / Telegram)

Российские оккупанты постоянно увеличивают количество систем спутниковой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы мешать работе Starlink, и хорошо научились их маскировать.

Об этом сообщил в понедельник, 2 ноября, внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его информации, российские системы РЭБ работают по принципу объектного прикрытия на площади около 25 кв. км. Оккупанты закрыли этим типом РЭБ почти все важные объекты в Крыму и активно применяют его вдоль линии фронта.

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«Давно прошли те времена, когда этот комплекс РЭБ выглядел как шесть прицепов, стоящих рядом на одной площадке», — отметил Флеш. Россияне приспособились маскировать свои средства РЭБ. Основу комплекса составляют спутниковые прямофокусные антенны диаметром около метра, пояснил специалист, и при любой маскировке они должны иметь открытую видимость (без препятствий) в зените.

Коллегам из аэроразведки Флеш посоветовал обращать внимание на стоянки грузовиков — по его словам, это идеальное место для маскировки комплекса.

«Из десятков грузовиков в 3−6 может быть смонтирована система», — уточнил он.

Также Сергей Бескрестнов рассказал, что противник может использовать небольшие прицепы к легковым автомобилям — одну антенну (вместо двух) монтируют в прицепах, которые будут стоять рядом.

Сергей FLASH / Telegram
Фото: Сергей FLASH / Telegram

Что касается маскировочных сеток, то они, по словам Бескрестнова, слишком заметны в тылу, поэтому их вряд ли будут использовать. Однако он отметил, что система РЭБ может работать из-под навеса из поликарбоната или из-под пленки — то есть стоит обратить внимание на непрозрачные теплицы.

Сергей Бескрестнов добавил, что комплекс РЭБ может работать от генераторов и не требует установки вблизи силовых подстанций, как иногда считают. РЭБ работает в диапазоне частот 14,0−14,5 ГГц, уточнил он.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Технологии Война России против Украины Флеш (Сергей Бескрестнов) Радіоелектроніка

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