«Байкеры-смертники» Путина пытаются прорвать фронт, чтобы посеять хаос — Times
Штурмы россиян на мотоциклах (Фото: Скриншот видео 28 бригада / Telegram)
Миссии на мотоциклах становятся все более популярной тактикой российских оккупантов, сообщает The Times. Россияне стремятся нанести как можно больше вреда, прежде чем их убьют или захватят в плен.
«Но мало кто доберется до цели. Большинство ликвидируют дроны или артиллерийский огонь. Некоторые самоуничтожаются, разбившись о воронки от снарядов. Продолжительность жизни тех, кто выживает в этом путешествии, ненамного увеличивается, поскольку они застревают и попадают в окружение», — говорится в материале.
Журналисты добавляют, что несмотря на это, такие наступления становятся все более распространенной чертой военной стратегии Москвы в ответ на все большее применение беспилотников.