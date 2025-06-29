Миссии на мотоциклах становятся все более популярной тактикой российских оккупантов, сообщает The Times . Россияне стремятся нанести как можно больше вреда, прежде чем их убьют или захватят в плен.

В материале говорится , что россияне на мотоциклах развивают скорость до 80 километров в час. Их главная цель — прорвать украинскую оборону и посеять хаос в тылу.

«Но мало кто доберется до цели. Большинство ликвидируют дроны или артиллерийский огонь. Некоторые самоуничтожаются, разбившись о воронки от снарядов. Продолжительность жизни тех, кто выживает в этом путешествии, ненамного увеличивается, поскольку они застревают и попадают в окружение», — говорится в материале.

Журналисты добавляют, что несмотря на это, такие наступления становятся все более распространенной чертой военной стратегии Москвы в ответ на все большее применение беспилотников.

Около трех месяцев назад мотоциклы впервые появились на участке фронта вокруг Торецка, который 33-летний Евгений и его бригада ВСУ удерживают с ноября 2022 года. В течение нескольких недель атаки мотоциклистов стали повседневным явлением.

Из-за их скорости их трудно перехватить, это требует высокого уровня мастерства от пилотов дронов, которые их преследуют. Но зона нейтральной полосы здесь настолько широкая, что обычно ее пересекает около четверти штурмовиков.



По словам Евгения, те, кто это делает, обычно стремятся атаковать украинские расчеты беспилотников и минометов, которые вооружены хуже обычных пехотинцев, и наносят как можно больше вреда, прежде чем их самих в конце концов уничтожат или захватят.