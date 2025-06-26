Российские оккупанты во время тренировок на полигоне (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)

Разведчики 63-й отдельной механизированной бригады Стальные львы (63 ОМБр) обнародовали радиоперехват, на котором российский оккупант жалуется, что в попытках выжить без еды «пробовал жрать» траву.

Как отмечается в Telegram-канале 63 ОМБр, таких радиопереговоров их разведка еще не слышала.

По словам украинских защитников, российские захватчики маленькими группами проникают в Торское Донецкой области, где скрываются без еды и воды.

«Перед тем, как попасть в плен или погибнуть от пуль наших бойцов, они в отчаянии вынуждены питаться… росой и травой», — отметили Стальные львы.

На опубликованной записи мужской голос говорит, что они без воды уже четвертый или пятый день.

«Я уже здесь траву пробовал жрать, которая есть — она вся горькая», — жалуется российский захватчик.

Он также добавляет, что «даже росы нет утром».

В мае командир 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Павел Юрчук опроверг утверждение российских пропагандистов о «захвате» оккупантами села Торское (Донецкая область).

«Противник уже более года во всех своих докладах, в донесениях своему старшему руководству докладывает, что Торское находится под их контролем. Ну и вот, наверное, где-то в результате какой-то очередной проверки стало понятно, что они обманывают свое руководство», — заявил Юрчук.

Он также сообщил, что оккупанты пытаются проникать в Торское малыми группами — по два человека в составе двух или трех групп. Большинство из таких групп оккупантов, по словам полковника, примерно 80−90%, уничтожаются украинскими бойцами или берутся в плен.