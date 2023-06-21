ВСУ наступают на двух участках фронта, РФ бросила штурмовые отряды заключенных в лобовые атаки под Кременной — ISW

21 июня, 09:13
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Украинские танкисты в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские танкисты в Донецкой области, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

ВСУ продолжают развивать контрнаступление по меньшей мере на двух участках фронта, тогда как оккупанты бросили сформированные из заключенных подразделения Шторм-Z для усиленных лобовых пехотных атак в районе Кременной (Луганская область).

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам прошедших суток.

20 июня украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на двух участках фронта, подтверждают аналитики ISW. В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ продолжают наступление на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области. Минобороны России тем временем заявило, что оккупанты якобы отбили четыре украинских штурма возле Орехова Запорожской области и на западе Донецкой области.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что российские войска направили значительные силы, чтобы остановить украинское наступление, что затрудняет продвижение ВСУ. Маляр также добавила, что текущие украинские операции имеют ряд задач, которые не сосредоточены исключительно на освобождении территории, и ВСУ еще предстоит начать основную фазу контрнаступательных операций.

Российские войска 20 июня продолжили «несколько усиленные» попытки наземных атак в районе Кременной (Луганская область, бои идут также в соседних районах Донецкой области). В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к западу от Кременной в районе Ямполовки (17 км к западу от Кременной), Торского (15 км к западу) и в западной части Дибровы (7 м к юго-западу), а также к югу от Кременной вблизи Григорьевки (10 км к югу) и Спорного (25 км к югу). Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки российские войска совершили более 21 штурма на Купянском и Лиманском направлениях. Череватый также отметил, что российские войска активно используют штурмовые подразделения Шторм-Z, сформированные из бывших заключенных, в попытке вести наступления на украинские позиции на этих направлениях, которые в итоге оказываются крайне истощающими для оккупантов по уровню потерь.

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В ISW указывают на то, что недавняя отправка подразделений Шторм-Z на линию фронта на границе Харьковской и Луганской областей, вероятно, объясняет увеличение количества атак вблизи Кременной за последние несколько дней. Таким образом, российские войска применили относительно большое количество низкокачественных сил для фронтальных пехотных атак. Несколько российских «военкоров» также заявили, что под Кременной действуют подразделения 76-й и 98-й гвардейских воздушно-десантных дивизий (ВДВ) армии РФ. Остается непонятным, сформировали ли подразделения этих дивизий ВДВ штурмовые отряды Шторм-Z, укомплектованные заключенными, или же формирования Шторм-Z воюют вместе с элементами ВДВ, но действуют под руководством других командных структур, констатирует ISW.

Минобороны России продолжает реагировать на контрнаступательные операции Украины с относительно высокой степенью согласованности риторики. По мнению аналитиков ISW, это свидетельствует о том, что российское Минобороны извлекло уроки из своих прошлых ошибок в информационном пространстве во время предыдущих контрнаступлений ВСУ. 20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на коллегии Минобороны и начал свое выступление с доклада о ходе украинского контрнаступления на западе Донецкой и Запорожской областей. Шойгу утверждал, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня, что в целом совпадает с предварительными оценками ISW. Шойгу утверждал, что с тех пор украинские войска совершили 263 удара по российским позициям, однако при этом отрицал продвижение ВСУ на любых участках театра боевых действий — вопреки общедоступным геолокационным доказательствам продвижения сил Украины.

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Тот факт, что Шойгу говорил о контрнаступлении подобным образом, публично и относительно спокойно (хотя и сохраняя типичное отрицание украинских успехов), заметно отличается от неспособности российского Минобороны дать унифицированный ответ на контрнаступление Украины в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году и вызванную им панику в российском информационном пространстве. Это свидетельствует о том, что российское информационное пространство несколько адаптировалось и усвоило уроки прошлых информационных коллапсов.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

  • И оккупанты, и ВСУ продолжают атаки вблизи Бахмута.
  • Продолжаются атаки российских войск на линии Авдеевка — Донецк.
  • Кремль продолжает снижать требования к российской военной службе, пытаясь увеличить набор военнослужащих.
  • Россия намерена использовать ежегодный Международный военно-технический форум Армия-2023 для диверсификации и расширения своего военно-промышленного комплекса.

Контрнаступление ВСУ и атаки россиян — карты боевых действий

Инфографика: ISW
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Донецкая область Луганская область Запорожская область Армия России Российская армия Контрнаступление наступление ВСУ Кременная

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