СБУ заявила о задержании агента ФСБ, который корректировал российские обстрелы Херсона

Служба безопасности заявила о задержании еще одного российского агента в Херсоне, который, по данным следствия, корректировал воздушные обстрелы и удары артиллерии РФ с левобережья региона по областному центру.

Пресс-служба СБУ заявляет, что для наведения вражеского огня подозреваемый использовал чат-бот, который администрировала российская спецслужба.

По данным следствия, задание оккупантов выполнял 25-летний местный безработный, который ждал полной оккупации южной части Украины.

«Он был завербован ФСБ через Telegram-каналы, где оставлял свои пророссийские комментарии. Среди основных задач агента был поиск и передача геолокаций пунктов временного базирования Сил обороны, а также объектов энергетики», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Одновременно с этим подозреваемый отслеживал места вражеских «прилетов», их последствия и информировал об этом российскую спецслужбу, утверждают правоохранители.

Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ задержали мужчину. Во время обыска у него изъято два ноутбука и шесть телефонов с сим-картами разных операторов, на которые он регистрировал фейковые аккаунты, чтобы скрыть работу на врага.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.