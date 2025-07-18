СБУ сообщила о задержании «айтишника» из Ивано-Франковска, который помогал оккупантам на Херсонщине

СБУ сообщила о задержании «айтишника» из Ивано-Франковска, который дистанционно работал на оккупационную администрацию РФ на Херсонщине.

Пресс-служба СБУ сообщает, что правоохранители разоблачили в Ивано-Франковске владельца подпольной ИТ-компании, который работал на российских оккупантов во время полномасштабной войны.

По данным следствия, фигурант намеренно не регистрировал коммерческую структуру в госучреждениях Украины, поскольку работал нелегально и ориентировался на сотрудничество с врагом.

«Для этого он наладил контакт со своим давним знакомым — прокремлевским пропагандистом Михаилом Шпирой, который по материалам СБУ заочно получил 10 лет тюрьмы. Сейчас осужденный скрывается на левобережье Херсонщины, где занимает „должность заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций“ оккупационной администрации РФ», — добавили правоохранители.

По данным следствия, от Шпира фигурант получил заказ создать фейковый «правозащитный» ресурс, который должен был дискредитировать украинских активистов.

В период, когда гауляйтер активно занимался учетом персональных данных жителей временно захваченного региона под видом цифровизации услуг для населения, фигурант передал ему образец веб-сайта для создания на его базе различных информационных ресурсов, добавили правоохранители.

«Также „айтишник“ занимался разработкой персонального сайта Шпира, который коллаборационист использовал для своей медийной „раскрутки“ и распространения кремлевской пропаганды. Кроме работы на оккупационного „заместителя министра“ Херсонщины, фигурант выполнил более 40 заказов от российских коммерческих компаний», — добавили в СБУ.

Для конспирации оплаты от россиян делец использовал криптокошельки, а также получал деньги через третьих лиц из стран бывшего СССР, утверждает спецслужба.

Мужчину задержали по месту его жительства. Во время обысков в офисе и доме задержанного, а также по местам жительства работников подпольной ИТ-компании, изъята компьютерная техника, телефоны, черновые записи и банковские карты с доказательствами преступлений.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111−2 Уголовного кодекса Украины о пособничестве государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.