Много вражеских самолетов пролетели через Сумскую область вглубь Украины — глава ОГА

21 марта, 02:31
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Самолеты РФ прорвались в Украину через Сумскую область (Фото:facebook.com/UkrainianLandForces)

Самолеты РФ прорвались в Украину через Сумскую область (Фото:facebook.com/UkrainianLandForces)

В воскресенье, 20 марта, большое количество самолетов пролетело через Сумскую область вглубь Украины. В то же время часть колонны российской техники была уничтожена.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

«Большое количество самолетов со стороны РФ через Сумскую область пролетело сегодня (20 марта – ред.) вглубь Украины», – сказал председатель ОГА.

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В то же время он добавил, что на территории Сумщины работала артиллерия ВСУ, была уничтожена часть колонны российской техники.

«Был уничтожен супермодный танк — Черный орел, россияне рассказывают, оборудованный современными средствами защиты… этот танк был поражен с первого выстрела и фактически уничтожен», — сообщил Живицкий.

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Также Живицкий сообщил, что сейчас Тростянецкая община отрезана от электроэнергии. Перебит кабель электроснабжения, который не удается отремонтировать из-за вражеского огня на поражение.

Глава ОВА также отметил, что 20 марта продолжались артиллерийские обстрелы по Сумской области.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Сумская область Сумская ОГА Война России против Украины

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