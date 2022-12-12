«У разведки есть около часа». Российские самолеты изменили схемы полетов для ударов по Украине — ГУР

12 декабря, 16:53
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Неисправная боеголовка, имитирующая ядерную часть стратегической крылатой ракеты Х-55, которую использовали российские войска во время недавней ракетной атаки (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Неисправная боеголовка, имитирующая ядерную часть стратегической крылатой ракеты Х-55, которую использовали российские войска во время недавней ракетной атаки (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские бомбардировщики с октября начали менять схемы полета во время воздушных атак на Украину. Об этом рассказал представитель ГУР Министерства обороны генерал Вадим Скибицкий в интервью The New York Times.

С октября российские бомбардировщики выбирают обходные маршруты, чтобы избежать систем ПВО. При этом оккупанты не заходят в воздушное пространство Украины, «что ограничивает их эффективность», пишет NYT. По словам Скибицкого, у украинской разведки обычно есть около часа после взлета вражеских бомбардировщиков с баз, чтобы отследить их полет, прежде чем пилоты запустят ракеты.

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Генерал также рассказал об основных направлениях, откуда страна-агрессор пытается проникнуть в украинское небо — запуская ракеты из Черного моря на юге, из района Каспийского моря на юго-востоке, из России на востоке и Беларуси — на севере.

В интервью Скибицкий также рассказал, что Россия использует для массированных ударов по украинской территории ракеты Х-55, которые Украина передала ей в 1990-х годах в рамках Будапештского меморандума.

По данным украинской разведки, с начала полномасштабной войны российские оружейные заводы смогли изготовить 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Министерство обороны Украины Бомбардировщики РФ Ракетные удары Украинская разведка Бомбардировщики ГУР New York Times Вадим Скибицкий Война России против Украины

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