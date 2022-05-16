Командир российских артиллеристов признал умышленное уничтожение многоквартирных домов в Харькове — видео 16 мая, 14:24 Цей матеріал також доступний українською Пленный оккупант уже сдает своих подельников (Фото:Скриншот видео СБУ)

Командир отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ признал, что российские реактивные системы залпового огня умышленно обстреливали многоквартирные жилые дома в Харькове.

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Соответствующее видео с показаниями оккупанта, захваченного в Циркунах, обнародовала в понедельник, 16 мая, Служба безопасности Украины.

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По его словам, главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки.

«Ближайший к Циркунам район Харькова — Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО Град и Ураган, имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-этажек этого спального района получила разрушения из-за рашистов», — отметили в СБУ.

Кроме того, пленный оккупант сообщил сотрудникам украинской спецслужбы персональные данные российских захватчиков, причастных к другим военным преступлениям на территории Харьковской области.

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